​​​​​​​البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثالثة وتحديد موعد أخر للجلسة

وانتهت اليوم الخميس، جلسة البرلمان اللبناني لاختيار رئيس للبلاد التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، حضرها 119 نائباً من أصل 128.

وبعد عملية فرز الأصوات أظهرت النتائج حصول الورقة البيضاء على 55 صوتاً و42 لميشال معوض.

وبعد تكرار سيناريو تأجيل انتخاب الرئيس للمرة الثالثة، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين المقبل، موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان البرلمان أخفق في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 29 أيلول/ سبتمبر الماضي لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

(د ع)