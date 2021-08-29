أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، في تصريحات أمس الأحد أن الجولة الجديدة من محادثات الاتفاق النووي والتي انطلقت في فيينا، ستُعقد بـ"هيكلية جديدة".

وأوضح أن المفاوضات قد تتولاها وزارة الخارجية أو حتى المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أنه رفض الخوض في المزيد من التفاصيل بشأن الهيكلية الجديدة لتلك المحادثات، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وكانت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، زهرة الهيان، أكدت بدورها قبل أيام أن نموذج المفاوضات سيتغير، واصفة النمط الذي سارت عليه حكومة حسن روحاني خلال التفاوض" بالاستنزافية" والعقيمة.

من جهته، رسم المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، قبل 10 أيام علامة استفهام كبيرة حول مصير الاتفاق النووي الإيراني. وشكك بمصير المفاوضات التي عقدت سبع جولات في فيينا دون التوصل لتفاهم يعيد إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الغربية، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية عام 2018، معيدة فرض العديد من العقوبات على إيران.

واعتبر في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" حينها أن العودة للاتفاق "ليست شيئًا يمكن للإدارة الأميركية السيطرة عليه بالكامل"، لاسيما في ظل عدم تعاون الإيرانيين.

ورفض مالي إعطاء نسبة محددة لإمكانية نجاح المحادثات، معتبرًا أن أي رقم في هذا المجال لن يكون مفيدًا، وشدد على أن التطورات في هذا الملف تتوقف على ما سيفعله الإيرانيون.

إلا أنه أكد أن واشنطن ما زالت مستعدة لاستئناف المحادثات، وهو ما لم تكن لتفعله إذا لم تعتقد أن صفقة ما قد تكون ممكنة".

ويذكر أنه منذ نيسان/أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015. وقد توقفت الشهر الماضي تموز/يوليو وسط استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.

(د ع)