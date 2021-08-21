​​​​​​​البرلمان الإيراني يبدأ اليوم جلسة التصويت على الحكومة

وحضر رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت اجتماع مجلس الشورى الإسلامي وذلك للدفاع عن الوزراء المرشحين لتولي مختلف الحقائب الوزارية.

وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، نظام الدين موسوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون: "التصويت على المرشحين لمجلس الوزراء سيبدأ صباح اليوم السبت وفي نهاية يوم الثلاثاء سيُجرى التصويت بشكل عام".

وكان رئيس الجمهورية قد قدم تشكيلته الوزارية إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في رسالة رسمية يوم الأربعاء قبل الماضي لتبدأ اليوم السبت عملية البت في أهليتهم ومن ثم التصويت على الثقة لهم.

ووفقاً للائحة الداخلية فإن البرلمان الإيراني يمنح ساعتين و30 دقيقة لرئيس الجمهورية للحديث عن الوزراء الذين رشحهم، ثم بعد ذلك يتحدث 5 نواب مؤيدون لحكومة رئيسي للدفاع عن الوزراء المرشحين و5 نواب معارضين لتشكيلة الحكومة الجديدة.

وبعد ذلك يبدأ مجلس الشورى بمناقشة مؤهلات كل وزير، ثم يتحدث نائبان مؤيدان ونائبان معارضان كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المرشح، ثم تمنح الفرصة للوزير المرشح بمدة ـ 30 دقيقة للدفاع عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

وبعد أن يناقش مجلس الشورى أهلية جميع الوزراء سيتم التصويت يوم الثلاثاء المقبل لمنح الثقة لكل وزير من أعضاء الحكومة الجديدة.

(د ع)