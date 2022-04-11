​​​​​​​البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

وجاء إعلان انتخاب شهباز شريف؛ زعيم حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، على لسان القائم بأعمال رئيس البرلمان، الذي استقال في وقت سابق، أثناء جلسة حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

يأتي ذلك، فيما احتج النواب من حزب رئيس الوزراء المقال عمران خان معلنين استقالتهم بشكل جماعي من مجلس النواب في البرلمان، احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان، شاه محمود قرشي، في خطاب قبل تصويت لانتخاب رئيس وزراء جديد "نعلن أننا جميعا نستقيل".

وجاء هذا التحرك، مع بدء عملية التصويت في جلسة البرلمان الباكستاني لانتخاب رئيس الوزراء الـ 23 في باكستان، برئاسة قاسم سوري نائب رئيس البرلمان قبل أن يتسلمها منه عياض صادق النائب عن حزب "الرابطة الإسلامية" الذي تلى لوائح التصويت، وأعطى مهلة لحضور النواب قبل إغلاق أبواب القاعة وبدأ التصويت ثم عملية الفرز، التي انتهت بإعلان شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان.

(د ع)