​​​​​​​البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

وصوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني مساء السبت بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت منذ الصباح بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة، كما أن البرلمان سيصوت على رئيس وزراء جديد الاثنين.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.

وعارض خان التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ويتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به دون تقديم دليل على اتهامه. وتنفي واشنطن الاتهام.

(د ع)