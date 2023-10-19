​​​​​​​البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لجينا أميني

منح البرلمان الأوروبي الخميس، جائزة ساخاروف لحرية الفكر للشابة جينا أميني وللحركة النسائية Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية).

وقالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي إن "القتل الوحشي لجينا (مهسا) أميني في 16 أيلول 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل الشرطة لعدم ارتدائها الحجاب، كان نقطة تحوّل كبيرة".

وأضافت روبرتا: "لقد أثار هذا الحادث حركة تاريخية تمت بقيادة النساء، وأصبح شعار "المرأة، الحياة، الحرية" صرخة حاشدة لجميع أولئك الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية".

واختيرت الجائزة عام 1988 لتكريم الأفراد أو الجماعات الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتوفي ساخاروف الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1989.

وسيقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في 13 كانون الأول.

(ي م)