​​​​​​​البرلمان الأوروبي يحظر دخول الدبلوماسيين الروس إلى مقراته بدءاً من اليوم

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، أن قرار منع دخول الدبلوماسيين الروس والموظفين في الحكومة الروسية مباني البرلمان الأوروبي في مدينتي بروكسل وستراسبورغ "دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الجمعة"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

تأتي هذه الخطوة على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، والذي لا يزال متواصلاً، وتهدف موسكو بذلك إلى "نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وضمان أمن سكان دونباس من الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني ضد السكان في لوهانسك ودونيتسك منذ 8 سنوات"، على حد تعبيرها.

(د ع)