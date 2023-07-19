​​​​​​​البرلمان الأميركي يرفض إنهاء العقوبات على 5 دول بينها سوريا

استخدم أربعة نواب جمهوريين في الولايات المتحدة، وهم "لورين بويبرت، ومات جايتز، وبول جوسار، وإيلي كرين"، تدابير منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة على 5 دول وهي كل من "سوريا، واليمن، والعراق، وليبيا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ورفض مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر عدة عمليات تصويت بعدما حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاءها "سيؤدي إلى فك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأميركيين من الحصول على تعويضات".

(س ع)