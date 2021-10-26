​​​​​​​البرهان يصدر جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية في السودان

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز.

وكان البرهان أعلن أمس الاثنين تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام، كما أعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وتتزامن هذه الإجراءات مع مظاهرات وإغلاق للشوارع في الخرطوم، متواصلة منذ أمس الاثنين، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئاً مغلقاً بشأن الوضع في السودان، بناء على طلب 6 دول غربية (بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا).

(د ع)