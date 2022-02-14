​​​​​​​البرهان يقدم مبادرة من أربع محاور لحل الأزمة السودانية

وأطلق رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان رؤيةً لحل الأزمة السياسية في السودان تتضمن إطلاق حوار شامل وتشكيل حكومة كفاءات وإجراء الانتخابات.

وقدم عبد الفتاح البرهان رؤية المجلس لحل الأزمة الراهنة في البلاد خلال لقاء جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وحسب مصادر سودانية تتمثل المبادرة بأربعة محاور أساسية، تبدأ بإطلاق حوار شامل مع جميع القوى باستثناء حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لقيادة الفترة الانتقالية، كما تتضمن إدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب المتغيرات السياسية، وأخيراً التأكيد على قيام انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز العربية.

في سياق أخر، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية، الخرطوم، وعدد من الولايات تسيير تظاهرات جديدة ظهر اليوم الاثنين، محددة مبنى البرلمان السوداني بمدينة أم درمان كوجهة للاحتجاجات، بحسب ما نقلته شبكة العربية/ الحدث.

(د ع)