​​​​​​​البنتاغون:1000 صاروخ أمريكي للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن شركة بوينغ ستزود المملكة العربية السعودية بأكثر من 1000 صاروخ جو-أرض، ومضاد للسفن بقيمة تزيد على ملياري دولار.

وأشار البنتاغون إلى إن العقد الأول سيكون بقيمة 1.97 مليار دولار، ويتعلق بتحديث صواريخ كروزSLAM ER""، وكذلك سيتم تسليم 650 صاروخاً جديداً "دعماً لحكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر إتمام العقد بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2028.

و" "SLAM ERهو صاروخ جو - أرض موجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بمدى يصل إلى 155 ميلاً بحرياً.

كما أعلن البنتاغون عن عقد قيمته أكثر من 650 مليون دولار، لتسليم 467 صاروخاً مضاداً للسفن من طراز "Harpoon Block II"، بينها 400 إلى المملكة العربية السعودية.

وفي بيان منفصل، قالت بوينغ إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج "Harpoon" حتى عام 2026، وإعادة تشغيل خط إنتاج ""SLAM ER.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ إلى البرازيل وقطر وتايلاند، كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

(م ش)