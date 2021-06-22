​​​​​​​البنتاغون: قد نبطئ وتيرة انسحاب قواتنا من أفغانستان

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي ردّاً على سؤال بشأن الهجمات التي تشنّها حركة طالبان في أفغانستان وتأثيرها على وتيرة الانسحاب الأميركي من المنطقة إنّ "الخطط يمكن أن تتبدّل وتتغيّر إذا تغيّر الوضع".

وأضاف "إذا كانت هناك أيّة تغييرات يتعيّن إجراؤها بما يتعلّق بوتيرة أو نطاق أو حجم الانسحاب في أي يوم أو أسبوع معيّن، فنحن نريد الاحتفاظ بالمرونة للقيام بذلك".

لكنّ كيربي شدّد على أنّ "هناك شيئين لم يتغيّرا: أولاً، سننجز الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي، وثانيّاً، سيتمّ ذلك بحلول مطلع أيلول/ سبتمبر، وفقاً لما أمر بذلك القائد الأعلى" للقوات المسلّحة الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن قرّر في نيسان/ أبريل، خلافاً لتوصية الجيش، سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وتمّ حتى اليوم إنجاز أكثر من 50% من عمليات الانسحاب.

ولفت كيربي إلى أنّ الجيش الأميركي سيواصل تقديم إسناد جوّي للقوات الأفغانية، لكنّه شدّد على أنّ هذا الدعم لن يستمرّ على حاله حتّى اليوم الأخير للوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

وقال "ما دامت لدينا القدرات في أفغانستان، سنواصل تقديم المساعدة للقوات الأفغانية، لكن عندما يقترب الانسحاب من نهايته، ستنخفض هذه القدرات، ولن تكون متاحة بعد ذلك". وأضاف "بينما أتحدّث إليكم، ما زلنا نقدّم بعض الدعم، لكنّ هذا الوضع سيتغيّر".

ومن المقرّر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض، الجمعة، الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وكبير مفاوضي حكومته مع طالبان، عبد الله عبد الله.

وفي موازاة الانسحاب الأميركي، يحقّق متمرّدو طالبان تقدّماً ميدانيّاً على حساب القوات الأفغانية التي تنكفئ منذ أيار/ مايو بوتيرة تثير القلق.

(د ع)