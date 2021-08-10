​​​​​​​البنتاغون: الوضع في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "أعربنا عن القلق من أن تقوم باكستان بتوفير ملاذات آمنة لعناصر حركة طالبان عبر الحدود"، وأشار إلى أن الوضع في البلاد "لا يسير في الاتجاه الصحيح"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأكد على قلق الإدارة الأميركية "من الوضع الأمني في أفغانستان" وأن "لا أحد ينكر تقدم مسلحي طالبان هناك".

ودعا كيربي دول جوار أفغانستان إلى عدم زيادة الوضع تدهوراً هناك.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الحكومية "من خلال الغارات الجوية عندما يمكننا ذلك"، إلا أنه نوه إلى أن "الدفاع عن الشعب الأفغاني هو مسؤولية القوات الأفغانية".

كما أكد في الوقت ذاته أن "القوات الأفغانية تتمتع بكثير من الامتيازات التي تتفوق فيها على حركة طالبان"، وأضاف "نقرّ بأن طالبان حققت تقدماً على الأرض لكن القوات الأفغانية لديها القدرات للتصدي لذلك".

وقال كيربي إن الإدارة الأميركية مستمرة بالحوار مع المسؤولين الباكستانيين بشأن الوضع في أفغانستان، وأن واشنطن تشارك "المجتمع الدولي قلقه حيال الوضع".

وتواصل حركة طالبان ضغطها وتقدمها في شمال أفغانستان حيث سيطرت يوم الاثنين على سادس عاصمة ولاية في البلاد بينما يؤكد الجيش الأفغاني أنه حقق نجاحات في الجنوب.

(م ش)