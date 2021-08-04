وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تستمر بمراقبة أنشطة "طالبان" في أفغانستان، مضيفاً أن "الوضع الأمني لا يزال يثير القلق"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأضاف "أن الولايات المتحدة تمتلك الصلاحيات والقدرات لمساعدة القوات المسلحة الأفغانية على الأرض بالضربات الجوية".

وتابع: "نعترف بأننا نوجه الضربات، وسنستمر بتوجيهها من أجل دعمهم".

ومع اقتراب موعد إتمام الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ازدادت حدة العمليات القتالية بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان" في الآونة الأخيرة، إذ تهاجم الأخيرة عدة مناطق استراتيجية في البلاد.

(ل د)