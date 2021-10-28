وشدد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أنتوني سيميلروث، على أن خروج تركيا من برنامج المقاتلة الأميركية "إف 35" مسألة "لا رجوع عنها"، وأن هذا الملف "أغلق في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي"، وذلك في أعقاب اجتماعات عقدت في أنقرة الأربعاء، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

واستضافت العاصمة التركية اجتماعات ثنائية مع مسؤولين أميركيين بناء على طلب وزارة الدفاع التركية، لبحث سبل إيجاد تسوية لأزمة إخراج أنقرة من برنامج "إف 35".

وطلبت أنقرة أكثر من 100 من المقاتلات الشبح "إف 35"، وكانت تشارك في صنع أجزاء منها.

لكنها استبعدت من البرنامج في 2019، بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" التي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات "إف 35".

وقالت تركيا إن استبعادها من البرنامج كان مجحفا، وعبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في تطورات إيجابية بهذا الشأن خلال حكم نظيره الأميركي جو بايدن.

(د ع)