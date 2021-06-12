​​​​​​​البنتاغون يرسل معدات حرب إلكترونية مضادة للطائرات المُسيّرة إلى أوكرانيا

وأعلن البنتاغون عن حزمة جديدة بقيمة 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل رادارًا مضادًا للمدفعية ومعدات للحرب الإلكترونية وتكنولوجيا لمكافحة الطائرات بدون طيار، مما يعزز وضع كييف وسط التوترات المتزايدة مع موسكو، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من أن الكونغرس قد خصص الأموال بالفعل، إلا أن إعلان وزارة الدفاع يوضح بالتفصيل كيف سيخصص الجيش الأمريكي المساعدة المخصصة لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأمريكية في أيلول.

وضمت موسكو منطقة القرم الأوكرانية عام 2014 ودعمت الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ما أدى لاندلاع صراع أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

واشتعلت التوترات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل البلدان اللوم في تصاعد القتال في دونباس بأوكرانيا، وحشدت روسيا، فيما وصفته تدريبات دفاعية، قوات على حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إنه سيدافع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها قبل قمة بين بايدن والزعيم الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المساعدة الأمنية الأمريكية تضمنت قدرات "لتعزيز القوة الفتاكة والقيادة والسيطرة".

وستوفر رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ومعدات اتصالات آمنة وحرب إلكترونية ومعدات عسكرية للإجلاء الطبي. وأضافت أن الولايات المتحدة ستوفر أيضًا التدريب والمعدات لتحسين السلامة التشغيلية وقدرة قواعد القوات الجوية الأوكرانية.

وجاءت المساعدة الأمريكية بعد شهادة البنتاغون بأن أوكرانيا "أحرزت تقدمًا كافيًا في الإصلاحات الدفاعية هذا العام"، كما يقتضي القانون الأمريكي.

(م ش)