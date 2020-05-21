​​​​​​​البنتاغون ينفي اعتقال خليفة داعش

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية صرحت في وقت سابق عن اعتقال القيادي في داعش طه بكر الغساني، والمكنى حجي عبد الناصر قرداش.

ويذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتل على يد القوات الأميركية في غارة بمدينة إدلب السورية بالقرب من الحدود التركية، لعبت قوات سوريا الديمقراطية دوراً كبيراً فيها.

ولم يكشف جهاز المخابرات العراقي عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وأضاف بيان المخابرات أن "قرداش شغل مناصب قيادية في التنظيم منذ أيام الزرقاوي، وحتى شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في أيام البغدادي، وقاد معارك الباغوز".

(م ش)