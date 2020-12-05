​​​​​​​البنتاغون يحدد موعد بيع إف 35 للإمارات

وعدّت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي غرانت، توقيع العقد ممكنًا قبل تولي إدارة بايدن مهامها، وقالت: "هذا الأمر ممكن جدًّا"، وأكدت أن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.

فيما علّق مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر على أن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات، وليس هناك أي جدول زمني محدد".

ويذكر أن الخارجية الأمريكية، وافقت الشهر الماضي، على بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مُسيّرة من نوع MQ-9B وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار.

(س ر)