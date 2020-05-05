​​​​​​​البنتاغون تجري اختبارات لطائرات  F-35في مدار S-400

اختبرت وزارة الدفاع الأمريكية مقاتلاتها من طراز" "F-35 الأمريكية على صواريخ" "S-400 الروسية في سوريا، حيث تحدثت التقارير التي نقلت عن المتخصصين والخبراء العسكريين والدفاعيين، أن هذه الاختبارات أتت في سياق المخاوف الأمريكية من نشر تركيا ترسانة الصواريخ الروسية على أراضيها وتفعيلها، وذلك بحسب تقرير لبوابة الطيران الروسية.

ووفقاً للخبراء، فإن ظهور F-35 الأمريكية في نطاق S-400 الروسي لم يكن في صالح "الشبح" الأمريكية، والتي لم تعد تخاطر بالاقتراب من منطقة كشف الرادارات الروسية.

ويقول التقرير إن هذه الاختبارات تمت على الأرجح خلال العامين الماضيين، ويفترض الخبراء أن الطائرة المقاتلة الأمريكية في حال دخولها منطقة كشف الرادارات الروسية يمكن أن يتم استهدافها بسهولة.

وتعيق الولايات المتحدة لهذا السبب اعتماد هذه الأنظمة من قبل تركيا، ولا تخاطر أيضاً بتقريب مقاتلاتها " F-35" مسافة 250 كيلومتراً في مدار S-400.

ويقول اختصاصيون إن واشنطن تدرك أنه إذا كشف أردوغان عن ضعف طائرات F-35 الأمريكية أمام منظومة الدفاع الروسية القادرة على إسقاط المقاتلات الامريكية قبل دخول الأخيرة مرمى نيران المنظومة الروسية، فلن تشتري أية دولة أخرى في العالم "الشبح".

ولا تستخدم إسرائيل حالياً مقاتلاتها من طراز F-35 أيضاَ، والتي من الواضح أنها تلقت توصيات ذات صلة من واشنطن، حيث ستتمكن ""S-400 الروسية من الكشف عنها وحتى مساعدة السوريين على إسقاطها.

(م ش)