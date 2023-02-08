​​​​​​​البلدية تهدم أجزاء من المنازل المتضررة بالزلزال في كوباني

وبدأت البلدية منذ مساء أمس، بهدم أجزاء من منازل ومباني تصدعت؛ بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة، في جهود مستمرة لغاية إعداد هذا الخبر.

وتشققت جدران العديد من المنازل والمباني وتواجه خطر السقوط، ما قد يشكل خطراً على حياة السكان؛ لذا تقوم البلدية بمعالجة الأمر وهدم هذه الجدران للحيلولة دون وقوع أضرار إضافية.

وتستهدف البلدية حتى الآن 6 مبانٍ، بجوار غابة كوباني ومحطة محروقات، مصطفى درويش كان قد هُدِم أجزاءً منها ليلة أمس، وتواصل اليوم التعامل مع التصدعات في مواقع أخرى.

ولا تزال الفرق الهندسية التابعة للبلدية مستمرة في التجوال وتفقد المنازل والمباني؛ للتأكد من سلامتها ومعالجة المباني والمنازل المتصدعة.

يشار إلى أن 3 أشخاص، أصيبوا في كوباني وانهار مبنى غير آهل بالسكان؛ نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة مرعش وتأثرت به مناطق شمال وشرق سوريا، فجر الإثنين الفائت، فيما تواصل حصيلة الضحايا في سوريا وتركيا الارتفاع لتتجاوز 6 آلاف شخص، فقدوا حياتهم وإصابة أكثر من 37 ألف آخرين، والأرقام تتغير كل حين آخذة بالارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإخراجهم من تحت الأنقاض.

(ج م/د)

ANHA