​​​​​​​البحرين: قطر لم تظهر جدية بعد في تنفيذ التزاماتها باتفاق العلا

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين، إن "البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية العلا، باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني خلال لقائه بوزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى "عدم التزام الجانب القطري، وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولًا إلى التكامل الخليجي المنشود".

وأضاف البوعينين "أن الاجتماع ناقش خطورة البرنامج النووي الإيراني في ظل عودة المفاوضات الدولية بشأن هذا الملف، إذ من الضروري أن تكون دول الخليج طرفًا في أي اتفاق دولي قادم، في ظل وجود تدخل إيراني سافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتطوير للصواريخ البالستية، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، وهي أمور لا تقل خطورة عن البرنامج النووي الإيراني".

ويستمر الخلاف بين الدول الخليجية ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، حول علاقة الأخيرة مع تركيا وإيران.

(ي ح)