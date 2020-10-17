​​​​​​​البحرين وإسرائيل في تقدم تدريجي نحو التطبيع

وأفاد موقع "والاه" الإسرائيلي، بأن مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين سيوقعون في المنامة يوم غد الأحد على إعلان يتناول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات، برعاية وزير المالية الأمريكي، ستيف منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض، آفي بركوفيتش.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن "الإعلان المشترك يقع في صفحتين وسيكون نوعًا من الاتفاق المؤقت، كما سيكون مرحليًّا ما بين إعلان التطبيع الذي تم توقيعه في البيت الأبيض في 15أيلول/سبتمبر، والتوقيع على اتفاق شامل".

وذكر الموقع الإسرائيلي أن الإعلان سيشمل "أن الطرفين لن ينفذا أعمالًا عدائية ضد بعضهما البعض، وسيعملان على منع أعمال عدائية لطرف ثالث، وكلا الطرفين ملتزمان بالتعايش وثقافة السلام".

ووفق الموقع فإن الإعلان سيحدد قائمة لحوالي عشر اتفاقات بمجالات "الاستثمارات، الطيران المدني، السياحة، التجارة، العلوم والتكنولوجيا، جودة البيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة والتعاون القضائي".

ويذكر أن البحرين والإمارات وقعتا مع إسرائيل اتفاق سلام بشكلٍ رسمي في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(س ر)