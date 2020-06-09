​​​​​​​البدء بتزفيت الشوارع  ضمن مقاطعة قامشلو  من قبل بلدية الشعب     

باشرت اليوم بلدية الشعب في مقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا ، بتزفيت الطرقات ضمن مدينة قامشلو وذلك لتأهيل الطرقات الرئيسية والفرعية ، وتحسيناً للواقع الخدمي ضمن المقاطعة ونواحيها وذلك تنفيذاً لمخططات ومشاريع النصف الثاني من العام 2020، والذي يضمن الربعين الثالث والرابع.

وبدأت بلدية الشعب في قامشلو عملها بداية من دوار سوني وذلك بواسطة آليات العمل .

الرئيس المشترك للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف، وضح من خلال وكالتنا: " يبدأ العمل على مشروع تزفيت الطرقات على مستوى كل المقاطعة والنواحي أثناء الشهر السادس من كل عام ".

وأشار يوسف :" بينت البلدية من خلال بيان صدر سابقا النقاط التي ستبدأ بها سنويا في هذه الفترة وهي حي المصارف، وشارع الخليج، وتأمينات بنك عودة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسة الأكثر تضرّراً في المدينة " .

وبين يوسف : "بدأنا اليوم بتنفيذ المشروع وذلك حسب الاتفاق الحاصل بين بلدية الشعب وشركة زاغروس وسيستمر العمل عليه حتى الشهر العاشر" .

كما أشار يوسف من خلال حديثه انه تمت الموافقة ع 14 نقطة من قبل مكتب التنفيذي التابعة لبلدية الشعب في قامشلو والمصادقة من قبل مجلس ناحية قامشلو .

وأضاف يوسف : " سيتم العمل أيضا على مشروع الحجر المكُسّر والذي تشمل بعض شوارع أحياء قامشلو إضافة الى العمل أيضا على الجسور والعبارات والمشاريع المائية ، وشبكات الصرف الصحي ، كما انه سيكون هنالك فترة محددة للعمل على كل نقطة" .

(م)

ANHA