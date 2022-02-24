​​​​​​​البدء بإنشاء غابة في محمية مزكفت

ضمن مشاريع هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة من إنشاء غابات وافتتاح مشاتل خاصة لزراعة الأشجار، وزراعة الأشجار حول السدود وفي المحميات، أطلقت الهيئة مشروع إنشاء غابة في محمية سد مزكفت.

المشروع يتضمن زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة حراجية وأشجاراً مثمرة في مساحة تتجاوز 4 هكتارات.

المهندس محمد سعيد رئيس لجنة دراسة الغابات الاصطناعية في هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة أشار إلى أن مديرية البيئة تهدف من إنشاء الغابات وزراعة الأشجار في المحميات وحول السدود إلى زيادة الرقعة الزراعية ومنع الاحتباس الحراري في المنطقة ومكافحة التصحر والجفاف والتقليل من التلوث.

سعيد أشار إلى أنهم باشروا تنفيذ المشروع بالتعاون مع مديرية البيئة بعد إجراء دراسة على الأرض حول خصوبة التربة وطرق السقاية من أجل الحفاظ على المورد المائي للسد، وسيتم سقايتها من خلال مضخات.

وبدوره، بيّن الرئيس المشترك لإدارة المحميات، لقمان بدر، أن مشروع الغابة تم بموجب وثيقة بينهم وبين هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة على أن تقدم الهيئة الأشجار ومستلزمات السقاية وتقوم إدارة المحميات بمتابعة المشروع والاهتمام به وحمايته.

هذا وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أعلنت عن إنشاء 5 محميات طبيعية في مقاطعة الجزيرة، منها محمية مزكفت عام 2015، والتي تقع شمال شرق ناحية تربه سبيه 8 كم.

(ك)

ANHA