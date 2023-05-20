​​​​​​​البدء بإنشاء أول غابة نموذجية في مقاطعة كوباني

أعلنت الإدارة العامة للبيئة في الإقليم، عن البدء بإنشاء أول غابة نموذجية في قرية ميناس 4 كم غرب مدينة كوباني، باسم "غابة الشهيد باز".

وتمتد الغابة على مساحة ١٠٠ دونم؛ سيتم زراعة ٦٠٠٠ شجرة صنوبر وبلوط وسماق وتمر وخرنوب فيها، حيث تم زراعة ١٥٠٠ شجرة صنوبر و٦٠٠ شجرة تمر في مرحلة الاستعداد للإعلان عن بدء العمل في الغابة.

وستتم زراعة الأشجار في الغابة على عدة مراحل على أن تنتهي بحلول شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وتهدف الإدارة الذاتية في هذا المشروع لجانب مشاريع أخرى، تغيير واقع المنطقة الشبه الصحراوي والتشجيع على ثقافة زراعة الأشجار لتغيير مناخ المنطقة.

(ز س/د)

ANHA