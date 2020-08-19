​​​​​​​البدء بإعادة تأهيل مجففات الذرة في دير الزور

وتتألف المجففات التي تقع عند دوار المعامل في ريف دير الزور الغربي من صومعتين للتجفيف كل واحدة منها مزودة بـ 5 محركات تجفيف حرارية تولد حرارة داخلية تصل لـ 37 درجة، بالإضافة إلى آلات عزل الشوائب التي تفرز الحبوب عن الشوائب والحصى.

وتعدّ الذرة الصفراء من المحاصيل المهمة التي يعتمد عليها سكان ريف دير الزور الغربي فهي تدخل في صناعة الزيوت وغيرها من الصناعات الأخرى إلا أن زراعتها تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب الأعباء التي يتكبدها المزارع من تجفيف الذرة وتخزينها وتسويقها، لذلك عملت شركة تطوير المجتمع الزراعي على إعادة تأهيل مجففات الذرة.

مدير دائرة مجففات الذرة في دير الزور مشعل العبد أكد أن أعمال إعادة التأهيل لن تتجاوز الشهر بعد إنجاز القسم الأكبر منها ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، مشيرًا الى أن الكميات المتوقعة التي ستستقبلها المجففات لن تكون بالكميات الكبيرة بسبب تراجع زراعة الذرة في المنطقة.

في حين أوضح المسؤول الفني للمجففات نصر الناصر أن المجففات ستخفف الأعباء على المزارعين، وخاصة فيما يتعلق بفرز الحبوب وصلاحيتها للبذار أو لاستخراج الزيوت، فضلًا عن تخفيف أعباء تجفيفها في الساحات العامة والطرق وما يرافقها من مشقة حراستها طيلة فترة تجفيفها التي تستغرق أيامًا.

(ع ص/ م)

ANHA