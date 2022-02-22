​​​​​​​البدء بفتح المقابر الجماعية التي خلفها مرتزقة داعش في قرية حردان بشنكال

خلّف هجوم مرتزقة داعش منذ أكثر من 7 سنوات على قضاء شنكال الآلاف من الضحايا من الإيزيديين، بينما ما تزال العشرات من المقابر الجماعية التي دفنَ فيها المرتزقة الضحايا الإيزيديين مغلقة ولم يتم التعرف على هويات مَن فيها.

ومنذ تحرير شنكال على يد قوات الدفاع الشعبي ووحدات مقاومة شنكال، تقام مراسم دينية ورسمية لفتح المقابر، والقيام بالتحاليل لمعرفة هويات الضحايا ودفن رفاتهم وفق العادات والتقاليد الإيزيدية.

اليوم وضمن مراسم دينية ورسمية، بدأت أعمال فتح مقابر قرية حردان (الجهة الشرقية لجبل شنكال)، ويشارك فيها، بابا شيخ علي شيخ إلياس (المرجع الديني الأعلى للديانة الإيزيدية) بالإضافة إلى عدد من رجال الدين الإيزيديين وأهالي قرية حردان والعشرات من المتطوعين من قضاء شنكال.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد تم فتح 27 مقبرة جماعية في مختلف مناطق قضاء شنكال وذلك من أصل 86 مقبرة خلفها مرتزقة داعش بعد هجومهم على القضاء في 3 آب 2014.

(سـ)