​​​​​​​البدء بفعاليات 8 آذار في الطبقة.. ومؤتمر ستار ينظم محاضرة في تل حميس

هذا وأعلنت إدارة المرأة في الطبقة، البدء بسلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من آذار، تحت شعار "بروح هند وسعدة سنكمل درب النضال".

وانطلقت الحملة بحضور نساء من منطقة الطبقة من الإدارة المدنية الديمقراطية والعسكرية والأحزاب السياسية والمجالس المدنية.

وبدأت الحملة بتزيين دوار العلم في المدينة، حيث رفع شعار إدارة المرأة في منطقة الطبقة على الدوار، وزينت الأعمدة بأعلام وحدات حماية المرأة YPJ، كما علقت لافتات كتب عليها: "بروح الثامن من آذار وبروح المرأة سننتصر".

ومن المزمع أن تستمر فعاليات الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة بتوزيع باقات الورود على مؤسسات المجتمع المدني وإقامة خيمة تراثية، وتنظيم المسيرات، زيارة عوائل الشهداء وإقامة الندوات، فيما ستختتم الفعاليات بمهرجان على مستوى إقليم الفرات.

تل حميس

هذا ونظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس محاضرة لأبناء بلدة تل أحمد التابعة للناحية، حضرها العشرات من أبناء البلدة، وذلك بهدف التعريف بالثامن من آذار ونضال المرأة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، ابتسام حسين.

بيّنت ابتسام أن العدو يستهدف بالدرجة الأولى النساء الطليعيات ويقوم باغتيالهن "كالرفيقات هند، وسعدة وهفرين خلف"، وعدّت عمليات الاستهداف هذه استهدافاً لثورة شمال وشرق سوريا، وضرباً للتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

كما تطرقت ابتسام حسين إلى تاريخ الثامن من آذار وانتفاضة نساء معمل النسيج بمدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة برفع أجورهن وتقليل ساعات العمل.

ولفتت إلى أن "عام 2021 سيكون عاماً للنضال والحرية، وإنهاء الحرب وإبادة النساء، عبر رفع وتيرة النضال"، وباركت في ختام حديثها الثامن من آذار على جميع نساء العالم، واستذكرت الشهيدات "اللواتي قدمن لنا قوة النضال".

(كروب/ س ر)

ANHA