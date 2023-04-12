​​​​​​​البَرَد يتسبب بخسائر كبيرة في زركان

شهدت شمال وشرق سوريا، أمطاراً غزيرة، رافقتها حبات البَرَد في ناحيتي زركان والدرباسية التابعتين لمقاطعة الحسكة، تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بالمزروعات.

وللكشف على الأضرار التي سببها البَرَد، خرج أعضاء لجنة الزراعة بمجلس ناحية زركان في جولة حول الأراضي الزراعية.

عضو لجنة الزراعة والإداري في قسم الإنتاج النباتي، بناحية زركان، محمد الخليل، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الناحية للكشف عن المحاصيل المتضررة، وقد بلغت نسبة الأضرار لمحاصيل القمح والشعير 70 % أما البقوليات فقد تضررت بشكل كبير وبنسبة 100% وخاصة حقول الفول والكزبرة والعدس.

مضيفاً أنهم: "مستمرون في متابعة وتقدير المساحات المتضررة وسيتم تقديمها على شكل تقرير لهيئة الزراعة في شمال وشرق سوريا".

أما المهندس الزراعي إسماعيل عبد القادر فأوضح أن نسبة الهطولات المطرية وصلت تقديرياً 25% بالمئة في الأراضي ناحية زركان.

ودعا عبد القادر المزارعين والفلاحين الذين تضررت حقولهم برش مخصبات عضوية بشكل تدريجي ومراقبتها من أجل إعادة نموها إذا كانت نسبة الأضرار ما دون 50%، وفي حال كانت نسبة الأضرار تفوق ذلك فننصح المزارعين إما بزراعة محصول بديل أو جعلها للرعي.

(م ح)

ANHA