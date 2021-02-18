​​​​​​​البادية السورية.. غارات مكثفة لطائرات روسية على مواقع انتشار داعش

عادت الطائرات الحربية الروسية إلى أجواء البادية السورية، بعد غياب دام نحو 48 ساعة، حيث عمدت 6 طائرات حربية روسية إلى شن أكثر من 40 غارة جوية منذ صباح اليوم، استهدفت خلالها مناطق انتشار مرتزقة داعش في بادية دير الزور ومثلث حلب - حماة - الرقة.

ويأتي النشاط الكثيف لمرتزقة داعش، في ظل غياب تام للطائرات الحربية الروسية لأكثر من 48 ساعة عن قصف البادية، بينما نفذت طائرات مروحية وحربية تابعة لحكومة دمشق نحو 10 ضربات جوية في الـ 48 ساعة الفائتة.

في سياقٍ متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية أطلقها المرتزقة على محيط مزار عين علي جنوب مدينة الميادين، في ريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت القذائف عند مواقع مجموعات محلية موالية للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوفهم.

إلى ذلك، كان المرصد السوري قد أفاد بنشوب اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة السخنة في بادية حمص، إثر كمين نفذه مرتزقة داعش على آليات تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها، حيث كانت تسير على طريق دمشق - دير الزور.

ووفقًا للمرصد، فإن قوات الحكومة سارعت إلى استدعاء مؤازرات إلى موقع الاشتباكات، لتجبر المرتزقة على الانسحاب بعد أن تمكّن المرتزقة من قتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات الحكومة.

(د أ)