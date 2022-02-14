وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم الاثنين، استعداد بلدانهم فرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب هائلة وفورية" على الاقتصاد الروسي.

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان أن "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة"، ولكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال".

ومن جانب آخر، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، روسيا بـ"إشارات فورية لخفض التوتر" قبل توجهه الى كييف ثم الى موسكو في محاولة لتبديد التهديد بغزو روسي لأوكرانيا، في أزمة غير مسبوقة بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.

وكتب شولتس في تغريدة: "ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر" وحذر بأن "عدواناً عسكرياً جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا"، واصفاً الوضع بأنه "لا يزال خطيراً جداً جداً".

وفي سياق متصل، طالبت السلطات الأوكرانية رسمياً أن تبرر روسيا نشر عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا وهو ما رفضت حتى الآن القيام به.

وكان السفير الروسي في السويد فيكتور تاتارنتسيف أكد قبل ساعات، في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن موسكو "لا تكترث" للعقوبات.

وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، أن تكون لديها أي نية عدوانية تجاه أوكرانيا، لكنها تشترط لوقف التصعيد مجموعة من المطالب بينها ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف الأطلسي، وهو شرط يرفضه الغربيون.

ومع وجود 130 ألف جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية، يرى الغرب أن التوتر قد بلغ ذروته، خاصة مع تنفيذ الجنود الروس تدريبات عسكرية في كل الاتجاهات، في بيلاروس شمالاً والبحر الأسود جنوباً.

وطلبت دول غربية عدة من رعاياها مغادرة أوكرانيا أو بدأت في إخلاء سفاراتها، بينما أعلنت شركة الطيران الهولندية "كاي إل إم" السبت تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر.

(د ع)