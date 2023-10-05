​​​​​​​الأيكولوجيا موضوع العدد الرابع لمجلة كومنار الفصلية

صُدر العدد (4) لمجلة كومنار الفصلية لخريف 2023، ويتطرق لعلم البيئة والمشاكل البيئية التي تم التعريف بها إلى اليوم، والعلاقة بين البيئة والمدينة والسياسة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة والديمقراطية والتنظيم والمرأة.

وتسلّط المجلة التي صُدرت بعنوان "الأيكولوجيا"، الضوء على العديد من القضايا البيئية في سبعة محتويات رئيسة وهي (العودة إلى الأيكولوجيا الاجتماعية)، و(المرأة والمجتمع الإيكولوجي)، و(المجتمع الإيكولوجي)، و(الاقتصاد والأيكولوجيا وما هو الاقتصاد الأيكولوجي، وما هي طرق بنائه؟)، و(السياسة والأيكولوجيا والعلاقة بينهما، ودور السياسة في الأيكولوجيا)، و(حروب المدنية وأيكولوجيا الحرية)، و(الأيكولوجيا والثقافة).

وتتخذ مجلة كومنار في عددها الـ4 مرافعات القائد عبد الله أوجلان مرجعاً أساسياً لها، بالإضافة إلى الكاتب والباحث الكويتي عقيل يوسف عيدان، ومؤسس علم الأنثروبولوجيا الثقافية السير إدوارد تايلور، وكتاب ابن منظور (لسان العرب الجزء الثالث).

ومجلة كومنار هي مجلة فكرية فصلية، تصدر كل 3 أشهر بشكل دوري، من قبل أكاديمية عبد الله أوجلان للعلوم الاجتماعية باللغتين الكردية والعربية.

(س أ/آ)

ANHA