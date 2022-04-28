​​​​​​​الأولى منذ مقتل الخاشقجي.. أردوغان في زيارة إلى الرياض

ويتوجه أردوغان اليوم الخميس، إلى السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيبحث خلالها علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك "سبل زيادة التعاون".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى الرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملف القضية إلى السعودية في 7 نيسان/ أبريل الجاري.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد قتل خاشقجي، واتهم أردوغان "أعلى مستويات" الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله.

وقُتل الصحفي البالغ (59 عاماً)، والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في عملية قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة في العالم.

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين الدولتين. إلا أن تركيا في الوقت الذي تحاول فيه جذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.

وكانت الرياض وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصادياً، فقاطعت الواردات التركية.

ويسعى أردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة، أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من الغرب.

(د ع)