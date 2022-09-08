​​​​​​​العثور على ذخيرة وقذيفة آربي جي وعملة تركية في مخيم الهول

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في يومها الـ15 على التوالي في مخيم الهول من قبل قوى الأمن الداخلي وبدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

ونتيجة للتفتيش الدقيق من قبل القوات، وبحسب ما نقلته مراسلاتنا المتابعات للحملة، فإن القوات عثرت في القطاع الخامس من المخيم والخاص بالنازحين السوريين على حقيبة عسكرية، وقذيفة آربي جي، شاحن صنع يدوي، إضافة لعملة تركية وذخيرة لسلاح الكلاشنكوف.

بينما عثر أيضاً على عدد من الهواتف الخلوية التالفة، والتي كانت مطمورة تحت التراب إلى جانب أدوية ممنوعة.

قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على القاطنين في الخيم التي تم العثور على هذه المواد فيها.

(سـ)

ANHA