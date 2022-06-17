​​​​​​​العثور على نفق في إحدى الخيم بمخيم الهول

وأفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي لوكالتنا بأن القوات عثرت اليوم، على نفق داخل إحدى الخيم في مخيم الهول في قسم المهاجرات.

ولم يذكر المصدر أية تفاصيل أخرى عن النفق والغرض من حفره.

يأتي هذا، في وقت تتزايد فيه المخاوف شمال وشرق سوريا من هجوم مماثل قد تنفذه المرتزقة في مخيم الهول على غرار الهجوم الذي نفذته في سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة في الـ 20 من كانون الثاني الماضي.

ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم ويقطنه الآلاف من مرتزقة وأسرهم من جنسيات مختلفة، كما يشهد بشكل مستمر عمليات اغتيال تطال اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين.

(ف)

ANHA