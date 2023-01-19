العثور على مقبرة جماعية لقوات حكومة دمشق جنوب عين عيسى عثرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، على مقبرة جماعية تضم جثث 7 من قوات حكومة دمشق جنوب ناحية عين عيسى. خبر 19 كانون الثاني 2023, الخميس - 14:26 2023-01-19T14:26:00 مركز الأخبار وحسب قوات سوريا الديمقراطية فإن الجنود قتلوا جنوب عين عيسى خلال هجوم لمرتزقة داعش عام 2013. (ف) ANHA إقرأ أيضاً مجهولون يفجرون عبوة ناسفة بمحطة محروقات في القنيطرة بالتزامن مع استمرار أزمة المحروقات في مناطق حكومة ... مستوطنون ومرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أكثر من ألف شجرة في موباتا أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بقطع مرت... مجلس ناحية جل آغا يشجب هجمات الاحتلال التركي ويؤكد على رفع وتيرة النضال شجب مجلس ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، استه...