​​​​​​​العثور على مقبرة جماعية لقوات حكومة دمشق جنوب عين عيسى عثرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، على مقبرة جماعية تضم جثث 7 من قوات حكومة دمشق جنوب ناحية عين عيسى.