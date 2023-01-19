​​​​​​​العثور على مقبرة جماعية لقوات حكومة دمشق جنوب عين عيسى 

عثرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، على مقبرة جماعية تضم جثث 7 من قوات حكومة دمشق جنوب ناحية عين عيسى.
خبر 2023-01-19T14:26:00 مركز الأخبار

وحسب قوات سوريا الديمقراطية فإن الجنود قتلوا جنوب عين عيسى خلال هجوم لمرتزقة داعش عام 2013.

(ف)

ANHA


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