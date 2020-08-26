​​​​​​​العثور على مقبرة جماعية جديدة لضحايا مرتزقة داعش في الرقة

يواصل فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني، عملية انتشال الجثث والبحث عن المقابر الجماعية لضحايا عناصر مرتزقة داعش، حيث اكتشف الفريق بعد ورود معلومات من أهالي الطرف الغربي لمدينة الرقة، مقبرة في منطقة الفروسية، وانتشلت، حتى الآن، رفات 3 أشخاص منها.

وبحسب قائد الفريق ياسر الخميس، فإن ضحايا المقبرة الجديدة أكثرهم من النساء، وهن ممن أُعدمن على أيدي مرتزقة داعش.

وفي ذات السياق، أشار قائد الفريق إلى أنه وخلال هذا الشهر، استطاع فريق الطب الشرعي اكتشاف مقبرة الحتاش شمال مدينة الرقة أيضًا، والذي استخرج منها 17 جثة، وهي أيضًا لضحايا إعدامات ميدانية.

والجدير بالذكر، أن فريق الاستجابة الأولية انتشل حتى الآن، أكثر من 6 آلاف جثة، تم التعرف على هوية 700 منها فقط، أغلبهم مدنيون من ضحايا داعش، فيما بلغ عدد المقابر، مع المكتشفة حديثًا، 27 مقبرة جماعية في مختلف مناطق الرقة.

(ح م /سـ)

ANHA