​​​​​​​العثور على جثث بمدينة السويداء بعد يومين من توقف الاشتباكات

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه عُثر على 6 جثث بالقرب من دوار المشنقة بمدينة السويداء، صباح اليوم الجمعة، مقتولين بالرصاص، تبيّن أنها تعود لعناصر تابعين لمجموعة "راجي فلحوط" التابع "للمخابرات العسكرية" التابعة لقوات حكومة دمشق، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف مقتلهم والجهة التي قامت بقتلهم، بينما لم يعلم أيضاً إذا ما كانوا هؤلاء من ضمن الأسرى الذين تمكن مسلحون محليون من أسرهم على خلفية الاشتباكات التي شهدتها السويداء خلال الأيام الفائتة.

وترتفع حصيلة القتلى على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء إلى 23، هم 16 من جماعة "راجي فلحوط" بينهم 6 قتلوا بظروف مجهولة، و7 من المسلحين المحليين المهاجمين ممن هاجموا مقرات لـ "الفلحوط" في بلدتي سليم وعتيل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 40 جريح بعضهم بحالة خطرة.

(د ع)