​​​​​​​العثور على جثث 3 نساء قتلن في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا من ناحية الهول 45 كم شرق مركز مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بعثور القوات الأمنية في القطاع الأول بمخيم الهول والخاص بالعراقيين، ليلة أمس خلال ساعات المساء الأولى، على جثة امرأة عراقية قتلت ضمن خيمتها، والعثور على جثتي امرأتين أخريتين في القطاع الرابع مرميتين بالقرب من جامع القطاع.

ونقل عن مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، أن الجثة التي تم العثور عليها في القطاع الأول تعود لعراقية اسمها سورية عواد عويد، من مواليد العراق/ البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، أما الجثتين الأخريتين لا تزالان مجهولتين وجاري التحقيق للتعرف عليهما، بعد تلقي كل منهما رصاصتين في الرأس.

وأعاد المصدر نفسه ارتكاب هذه الجرائم إلى خلايا مرتزقة داعش والمكوّنة من النسوة الموجودات في مخيم الهول، ممن يحاولن ترسيخ الفكر الداعشي ونشره في المخيم، عبر هكذا جرائم بحق كل من يحاول التخلص من الفكر المتطرف.

وحسب سجلات القوات الأمنية في المخيم، يرتفع عدد الذين قضوا في مخيم الهول، منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 9 أشخاص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، جلهم قتلوا من خلال أسلحة حادة.

وكانت خلية لمرتزقة داعش قد هاجمت في الـ 11 من كانون الثاني الماضي، نقطة للهلال الأحمر الكردي، أدت إلى استشهاد المسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي باسم محمد، وإصابة الطبيب آلاجي، الأثيوبي الجنسية بعد أن هاجمت خلية لداعش نقطة تابعة للصليب الأحمر الدولي في المخيم أيضاً.

وشهد مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً، رغم جهود القوى الأمنية لضبطها، وسط غياب تحرك دولي جاد.

ويعد مخيم الهول، من أخطر المخيمات في العالم نظراً لاحتجازه أعداداً كبيرة من أفراد أسر داعش المرتبطين بالفكر الداعشي المتطرف، إلى جانب نازحين ولاجئين. بحسب ما أكدته قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مراراً في تصريحاتهما الرسمية حول هذا الملف، إلى جانب الإعلام ومسؤولين غربيين.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول من العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(أم)

ANHA