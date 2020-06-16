​​​​​​​العثور على جثمان أحد العاملين في بلدية الشحيل مقتولاً بطلق ناري

وأفاد مراسلنا من المنطقة أن قوى الأمن الداخلي وبعد وصولهم بلاغ باختفاء مسؤول قسم الضابطة في بلدية الشحيل حمود المصطفى، الذي كان قد توجه منذ يوم الأحد الماضي إلى مشفى بلدة الشحيل لتلقي العلاج، أطلقت عملية بحث وتحرٍّ عنه، لتعثر عليه اليوم مقتولاً بالقرب من بلدة الزر التابعة للريف الشرقي لمدينة دير الزور السورية.

يذكر أنه هاجمت يوم أمس مجموعة ملثمة مؤلفة من 4 أشخاص بلدية الطيانة بريف دير الزور وأقدموا على اغتيال الرئيس المشترك للبلدية سكات أبو أيمن ولاذوا بالفرار، فيما أعلن أحد المواقع التابعة لمرتزقة داعش تبنيهم لتلك الجريمة.

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ANHA