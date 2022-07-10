​​​​​​​العثور على جثة رجل مقتول نحراً في مخيم الهول

أفاد مصدر أمني في المخيم، بعثور قوى الأمن الداخلي على جثة المدعو "بسام خضر السوادي" في القطاع الثالث، ونقلها إلى مركز الهلال الأحمر الكردي لتسلم أصولاً لذويه.

بحسب المصدر، فإن القتيل من مواليد عام 1982، ينحدر من مدينة دير الزور، ويسكن في القطاع الرابع، وقد تم نحره بالسكين من قبل خلايا مرتزقة داعش في شارع ضمن القطاع الثالث.

من جهته، أفاد شقيق القتيل، محمد خضر السوادي، بأن ثلاث أشخاص ملثمين يحملون سلاح كلاشينكوف ومسدس أخذوا شقيقه، يوم الأربعاء (6 تموز الجاري) حوالي الساعة الحادية عشرة، مبيناً أنه شقيقه كان يعمل حارساً لمدرسة في القطاع الرابع.

ومع هذه الحالة، يرتفع عدد حالات القتل منذ بداية العام الجاري في المخيم إلى أكثر من 28حالة، بين رجال ونساء.

يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي كانت قد عثرت في 28 من الشهر الفائت على جثة رجل قتل رمياً بالرصاص في القطاع السادس المخصص للسوريين.

هذا، ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفاً، "السوريين، والعراقيين، والأجانب"، لا سيما الذين وصلوا المخيم في شباط/ فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة على آخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز.

يضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 ألفاً و97 شخصاً، من بينهم 29 ألفاً، و152 شخصاً، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة، ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفاً و863 شخصاً بين شباب ورجال ونساء وأطفال أيضاً، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال مرتزقة داعش الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، يقطنون في قطاع منعزل وهو القطاع التاسع المعروف باسم "قطاع المهاجرات".

(أ م)

ANHA