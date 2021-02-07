​​​​​​​العثور على جثة نازح سوري في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي عثرت، صباح اليوم، في القسم الخامس من مخيم الهول على جثة نازح سوري يدعى "عمار عيسى"، قُتل بطلق ناري في الرأس.

ونقل عن مسؤول أمني في المخيم أن مجهولين أقدموا على عملية القتل، وأشار إلى أن عمليات التحري عن ملابسات الجريمة ما زالت مستمرة.

ويشهد مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة منذ بداية العام الجاري ازديادًا في عمليات استهداف النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، إذ وصل عدد الذين قُتلوا في المخيم منذ بداية العام إلى 20 شخصًا.

وكان عضو إدارة قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، ديرسم حسن، قد قال لوكالتنا في وقت سابق، إن "هناك تواصلًا بين المرتزقة الموجودين في المخيم والخارج، ويتم إدخال الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والقنابل اليدوية عبر العاملين في المنظمات العاملة في المخيم".

ويتألف مخيم الهول من 9 قواطع (ثمانية منها للاجئين العراقيين والنازحين السوريين منهم من خرج مؤخرًا من بلدة الباغوز) وقاطع خاص بأُسر مرتزقة داعش، وهذا الأخير تم تقسيمه إلى 5 أقسام لإحكام السيطرة عليه.

ويعتبر مخيم الهول من أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم نسبة إلى احتجازه الآلاف من أفراد أسر مرتزقة داعش ممن يحملون الذهنية المتطرفة.

(أ م/ح)

ANHA