​​​​​​​العثور على جثة مقطوعة الرأس في بلدة الشحيل

وعثر أهالي بلدة الشحيل على جثة مرمية على ضفة النهر المار بالبلدة في ريف دير الزور الشرقي.

وبحسب المراسلة، فقد تم العثور على الجثة صباح اليوم، ولأن رأس الضحية قد قطع عن الجسد، لم يتعرف على هويته حتى الآن.

هذا وباشرت قوى الأمن الداخلي التحقيق في الواقعة، فيما نُقلت الجثة من المكان، إلى حين التعرف على هويته وتسليمه لذويه.

ويذكر أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أقدما، مساء أمس، على اغتيال شاب أمام منزله شمال دير الزور، فيما تمكن الأهالي وشقيق المغدور من قتل المسلحين قبل أن يلوذا بالفرار.

وتنشط في مناطق دير الزور خلايا لمرتزقة داعش، تستهدف المدنيين بشكل مستمر، وتُنفذ عمليات اغتيال بحق وجهاء وشيوخ عشائر عربية في المنطقة.

(ف ع/سـ)

ANHA