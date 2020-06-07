​​​​​​​العثور على جثة فتاة قاصر بعد اختطافها من قبل مرتزقة تركيا

وبحسب بيان لمنظمة حقوق الإنسان عفرين ، فقد عثر على جثة فتاة مرمية في الأراضي الزراعية لقرية الفيرزية الواقعة شرقي مدينة اعزاز.

وبحسب ما نقلته المنظمة عن مصادر محلية، فإن الجثة تعود لفتاة بالغة من العمر 16 عاما فقط تدعى ملك نبي خليل جمعة من أهالي قرية درويش التابعة لناحية شرا.

واختطفت ملك، من قبل مرتزقة فصيل النخبة التابع لمرتزقة فرقة السلطان مراد وذلك بتاريخ 23أيار الفائت بواسطة سيارة من طراز فان.

وقبل أيام كشف فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام مرتزقة فرقة الحمزات على تعرية النساء وتعذيبهن داخل مسجد بمقاطعة عفرين المحتلة.

وتجري كل تلك الجرائم أمام جيش الاحتلال التركي وفي ظل صمت دولي مريب.

(م)

ANHA