​​​​​​​العثور على جثة امرأة مقتولة ذبحاً في ريف حماة

في ظل حالة الفلتان الأمني وغياب المحاسبة القانونية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، عثر أهالي قرية المبعوجة التابعة لمدينة السلمية في ريف حماة الشرقي، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة امرأة عليها آثار ذبح بواسطة أداة حادة، دون معرفة هوية الفاعلين وتفاصيل أخرى، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الفوضى ومعدل الجرائم المرتكبة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وبذلك يكون قد ارتفع معدل الجرائم التي وقعت منذ بداية العام الحالي 2022 بشكل متعمد ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلى 21 جريمة قتل، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وراح ضحية تلك الجرائم 6 أطفال دون سن الـ 18عاماً، و5 نساء فوق سن الـ 18 عاماً، و10 رجال.

(ل د)