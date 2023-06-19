​​​​​​​العثور على جثة امرأة مقتولة

عُثر صباح اليوم، على جثة امرأة مقتولة في منزلها بقرية ديرو كفن التابعة لناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو.

بعد إبلاغ أهالي القرية عن الواقعة، توجّه مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا إلى مسرح الجريمة، واتضح أن الضحية تعرضت لعدة طعنات في ناحية البطن وعلى وجهها آثار للكدمات.

وحسب المعلومات التي أفاد بها أهالي القرية، فإن الضحية تدعى (عطية حسين حسين) وتبلغ من العمر 55 عاماً، لها (4 شبان) يسكنون في باشور (جنوب كردستان)، بينما زوجها كان خارج المنزل أثناء العثور على الجثة.

هذا وتم نقل جثة الضحية إلى أحد مشافي الناحية، للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، فيما باشر مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بفتح تحقيق إزاء الواقعة.

(ب ش/ي م)

ANHA