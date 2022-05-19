​​​​​​​العثور على جثة امرأة مقتولة في مخيم الهول وملقاة في مجاري الصرف الصحي

وبحسب قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، فإن " منظمة بلومونت" العاملة في مخيم الهول، أبلغت عن وجود جثة في مجاري للصرف الصحي داخل الفيز الخامس، كومين v24.

هذا وكان عدد من العمال يقومون بعملية تنظيف للمجاري، أثناء عثورهم على الجثة.

ووفق قوى الأمن الداخلي فإن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية، مقتولة بطلق ناري في الرأس ، في حين تم نقلها إلى مركز الهلال الأحمر في المخيم.

ويعد مخيم الهول، من أخطر المخيمات في العالم لاحتجازه أعداداً كبيرة من أفراد أسر داعش ، إلى جانب نازحين ولاجئين.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا في وقت سابق من إدارة المخيم في كانون الأول من العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(سـ)

ANHA