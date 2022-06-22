​​​​​​​العثور على جثة امرأة أخرى مقتولة في مخيم الهول

أفاد مراسلنا في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، بعثور قوى الأمن الداخلي قبل قليل، على جثة امرأة مقتولة، في ملعب كرة القدم ضمن القطاع الثالث المخصص للعراقيين داخل مخيم الهول.

ونقل عن الجهات الأمنية في المخيم، أن الجثة مجهولة الهوية، إذ لم يتم التعرف على هويتها بعد، ورجحت الجهات أن تكون هذه المرأة من الجنسية العراقية، نسبة للقطاع الذي عثر فيه على جثتها، وهو قطاع مخصص للأسر العراقية.

مع حالة القتل هذه، يصل عدد المقتولين في المخيم خلال العام الجاري، إلى 24 شخصاً بين "نساء ورجال" سوريين وعراقيين، وإصابة 13 آخرين في محاولات مماثلة بدافع القتل.

هذا ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفاً من "سوريين وعراقيين وأجانب"، لا سيما الذين وصلوا المخيم في شباط/ فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة على آخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

يضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم 56 ألفاً و97 شخصاً، من بينهم 29 ألفاً، و152 شخصاً يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة. ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفاً و863 شخصاً بين شباب ورجال ونساء وأطفال أيضاً، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال مرتزقة داعش الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، يقطنون في قطاع منعزل وهو القطاع التاسع المعروف باسم "قطاع المهاجرات".

تشير الإحصائيات الموثقة في مخيم الهول 45 كم شرق مركز مقاطعة الحسكة، إلى بدء اشتعال فتيل هذه القنبلة الموقوتة.

(أم)

ANHA