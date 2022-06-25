​​​​​​​العثور على امرأة مقطوعة الرأس في مخيم الهول في ثالث جريمة خلال 3 أيام  

أفاد مراسلنا من ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، بعثور قوى الأمن الداخلي قبل قليل، على امرأة سورية مقطوعة الرأس ضمن القطاع السادس المخصص للسوريين، في ثاني جريمة خلال يومين في القطاع نفسه، وثالث جريمة خلال 3 أيام في المخيم.

نقلاً عن الجهات الأمنية في المخيم والتي امتنعت عن ذكر اسم المرأة، فإنها من مواليد 2003 وتنحدر من محافظة حمص السورية.

يشار إلى أن المخيم شهد إصابة امرأة سورية بطلقات نارية في الرأس، الخميس (23 حزيران)، وعثر الأربعاء (22 حزيران) على جثة امرأة مقتولة، في ملعب كرة القدم ضمن القطاع الثالث المخصص للعراقيين داخل مخيم الهول.

ويرتفع مع الحالة الجديدة عدد مَن قتلوا في المخيم منذ بداية العام الجاري، إلى 25 شخصاً بين نساء ورجال، فيما بلغت حصيلة المصابين على خلفية حوادث مماثلة بدوافع القتل، إلى 14 إصابة بين نساء ورجال.

يعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفاً، "سوريين، وعراقيين، وأجانب"، لا سيما الذين وصلوا المخيم في شباط / فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة على آخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز.

يضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 ألفاً و97 شخصاً، من بينهم 29 ألفاً، و152 شخصاً، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة، ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفاً و863 شخصاً بين شباب ورجال ونساء وأطفال أيضاً، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال مرتزقة داعش الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، يقطنون في قطاع منعزل وهو القطاع التاسع المعروف باسم "قطاع المهاجرات".

مخيم الهول الواقع في الجهة الشرقية 45 كم من مركز مقاطعة الحسكة، بات يشهد تزايد الجرائم، والتي تتزامن مع تصاعد حدة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وباتت المعطيات تنبئ ببدء اشتعال فتيل هذه القنبلة الموقوتة.

(أم)

ANHA