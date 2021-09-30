​​​​​​​الاتحادات الطبية ولجنة القائد تطالب بتشكيل لجنة طبية دولية للاطمئنان على صحته

أدلت اليوم، الاتحادات الطبية ولجنة القائد عبدالله أوجلان، ببيان إلى الرأي العام وإلى المنظمات الصحية الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي والمنظمة الأوربية المناهضة للتعذيبCPT ) حول الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي.

وقرئ البيان في حديقة مشفى القلب والعين بمدينة قامشلو، من قبل الدكتور فاضل فارس.

وقال البيان: "نأمل من المنظمات الصحية الإنسانية التدخل لدى الجهات الدولية المعنية بشؤون المعتقلين وخاصة معتقلي الرأي والفكر، الضغط على الدولة التركية بالسماح للمنظمات الطبية بزيارة السيد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، للاطمئنان على وضعه الصحي".

وأشار البيان "تم اعتقال القائد أوجلان منذ 23 عاماً، وهو يعاني من أشد أنواع العزلة، حيث منعت عنه الزيارات من قبل ذويه ومحاميه منذ بداية الحراك الجماهيري في ربيع شعوب الشرق الأوسط، كي لا يتسنّى للشعوب الاستفادة من أفكاره وآرائه التي تدعو إلى التعايش السلمي وأخوة الشعوب والديمقراطية".

وشدد البيان: "لهذا فنحن نأمل منكم العمل على قيام اللجان الطبية بزيارته في سجن إمرالي سيء الصيت، وإن أمكن ضم الفريق الطبي (أطباء من شمال وشرق سوريا) إلى هذه اللجان".

(كروب/ آ)

ANHA